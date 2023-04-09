Avrupa'nın uyuşturucu haritası: Atık su analizleri esrar ve kokain kullanımında artış gösteriyor

Avrupa şehirlerinde atık sularda yapılan analizler uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin yeterince etkili olamadığını gösteriyor.

SCORE grubu ve Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yürütülen atık su analizinde Avrupa şehirlerinde yasa dışı uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.

Avrupa'nın 21 ülkesi ve 104 şehrinde yürütülen ortak bilimsel çalışma, kirli sularda esrar, kokain, metamfetamin, amfetamin, MDMA ve ketamin metabolitlerinde artış olduğunu tespit etti.

Atık su incelemelerinin uyuşturucu kullanımı ve arzının dinamikleri konusunda yerleşik bir bilim dalı haline geldiğini vurgulayan EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, "Elde edilen bulgular hem yaygın hem de karmaşık bir uyuşturucu sorununun resmini çiziyor; altı farklı maddenin tamamı neredeyse her yerde tespit edildi" dedi.

Çalışmaya katılan tüm şehirlerde kokain tespit edildiğini gösteren sonuçlar, uyuşturucu maddelerin halkta geniş çapta bulunabilirlik ve kullanımına işaret ediyor.

Avrupa şehirlerinde kokain kullanımı

2021 ve 2022 verilerine sahip 66 şehrin yarısından fazlasında kokain izinde artış gözlendi. Bu şehirlerin çoğunluğunun Batı ve Güney Avrupa'da olduğu gözlemleniyor.

İsviçre'nin Basel, Cenevre ve Zürih şehirleri, atık su örneklerinde en yüksek kokain metabolitleri kalıntılarından bazılarını, Belçika, Hollanda, İspanya ve Portekiz'deki şehirler ise en yüksek kokain prevalansını gösterdi.

Avrupa limanlarında kokain miktarı

2022'de yayınlanan bir AB uyuşturucu pazarı analizi Hollanda, Belçika ve İspanya'nın liman şehirlerinde kokain oranında artışı, bu limanlardaki artan kokain ticaretine bağlıyor.

Avrupa'da 2020 yılında en çok kokain ele geçirilen liman 2010 yılına kıyasla neredeyse on kat artışla Belçika'da bulunurken, onu Hollanda ve İspanya limanları takip etti.

Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen kokain miktarının her yıl artışta olduğunu belirten Goosdeel, bununla birlikte atık sularda tespit edilen eş zamanlı kokain artışının, kullanımın daha fazla kişiye yayıldığının en büyük işareti olduğunu sözlerine ekledi.

Goosdeel, "Şu anda, Avrupalı ve uluslararası suç örgütleri arasındaki daha yakın işbirliğinden kaynaklanan, daha çeşitli ve dinamik bir uyuşturucu pazarından gelen ve giderek büyüyen bir tehditle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da en çok kullanılan uyuşturucu madde

Atık su analizinde dikkat çeken diğer bir nokta ise esrar miktarının birçok şehirde düşmesine rağmen Avrupa'da en çok kullanılan yasa dışı uyuşturucu olmaya devam ettiğini göstermesiydi.

15 şehirde kullanım azalırken esrar metaboliti 2021'e kıyasla 18 şehrin atık suyunda arttı.

Ayrıca hafta sonlarında esrar ve kokain miktarlarında artış olduğunu gösteren çalışma, bu artışı eğlence amaçlı kullanımın artması ile bağlantılandırıyor.