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Avrupa’yı ilk kez bir kadın yönetecek: Von der Leyen Komisyon Başkanı seçildi

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Avrupa Birliği’nin (AB), yasama sürecini başlatan, Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulayan ve idari denetimden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu (AK/EC) başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
Avrupa’yı ilk kez bir kadın yönetecek: Von der Leyen Komisyon Başkanı seçildi

Avrupa Birliği’nin (AB), yasama sürecini başlatan, Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulayan ve idari denetimden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu (AK/EC) başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seçildi.

Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nun 733 üyesinden 383’ünün oyunu aldı. Söz konusu göreve seçilmek için 374 oy yeterli.

Ursula von der Leyen, görev süresi 31 Ekim’de bitecek halihazırdaki Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’dan görevi 1 Kasım’da devralacak.

Von der Leyen, komisyon başkanlığına seçilmesinden ‘onur duyduğunu’ belirterek, “Hepinize mesajım, hep birlikte yapıcı bir şekilde çalışalım” dedi.

Leyen, gelecek beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu milletvekillerini, iklim değişikliğiyle mücadele, cinsiyet eşitliği ve toplumsal meselelere odaklanan bir programla çalışacağına ilişkin ikna etti.

Önceki Avrupa Komisyonu başkanları ise göreve geliş sırasıyla şöyle:

  • François-Xavier Ortoli
  • Gaston Thorn
  • Jacques Delors
  • Jacques Santer
  • Romano Prodi
  • José Manuel Barroso
  • Jean-Claude Juncker
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