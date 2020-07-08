Avustralya hükümeti ülke dışındaki vatandaşlarının evlerine geri dönmesini kısıtlamayı planlıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gelecek haftalarda ülkeye geri dönüşlerde kısıtlamaya gidebileceklerini açıkladı. Buna ülke dışında mahsur kalan vatandaşlar ya da oturma ve çalışma izni olan kişiler de dahil edilecek.

Ülkede Melbourne kentinde vaka sayısının ikinci kez rekor seviyelere çıkması üzerine böyle bir planlama yapıldığı belirtiliyor.

Mart ayından bu yana 350 bin Avustralyalı ülkeye geri döndü. Çok büyük bir kısmı ülkeye girişte bir süre Sidney ve Melbourne'daki karantina otellerinde kaldı.

Ancak şu an "Bu sistemin büyük baskı altında olduğunu" belirten Morrison, bundan sonra gelecek olanların karantina için kendi giderlerini ödemeleri gerekebileceğini söyledi.

Hafta sonu Sidney Havalimanı'ndaki uluslararası uçuşlar günde 450'ye kadar çıktı.