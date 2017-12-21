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Avustralya'da araç yayaların arasına daldı

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Avustralya'da araç yayaların arasına daldı
Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaların arasına daldı, 14 kişi yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istasyonunun yakınında araç yayaların arasına daldı. Olayda 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak sürücü ve ikinci bir kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Olay, kentin merkezindeki Flinders Caddesi'nde meydana geldi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Avustralya polisi yaptığı açıklamada IŞİD'in daha önce düzenlediği eylemlerle benzerlikler gördüğünü kaydetti.

Victoria Polis Şefi Russell Barrett, gazetecilere yaptığı açıklamada "Gördüğümüz kadarıyla kasıtlı bir olay. Olayın arka planını bilmiyoruz" dedi.

Polis gözaltına alınan iki kişinin kimliği hakkında açıklama yapmadı. Ancak olay yerinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda sakallı ve kareli gömlekli bir adamın kelepçeli halde yerde oturduğu görüldü. 

Yaralılar arasında küçük bir çocuk da var 

Görgü tanıkları, olay yerine gelen ambulanslarla yaralıların tedavi altına alındığını aktardı. 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin başından ağır darbe alan küçük bir çocuk olduğu bildirildi.

Bölgenin Noel öncesi alışveriş yapanların yoğunluğu ve okul tatili nedeniyle çok kalabalık olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları beyaz cipin kalabalığın arasına girerken frene basmadığını dile getirdi.

Ocak ayında aynı bölgede meydana gelen benzer bir saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Ancak bu saldırının terör saldırısı olmadığı açıklanmıştı.

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