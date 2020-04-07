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Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 46’ya Ulaştı

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Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 46’ya Ulaştı
Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 46’ya Ulaştı

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Güney Avustralya, Tazmanya, Victoria ve Yeni Güney Galler Eyaletleri Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle tedavi altındaki 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 46’ya çıktı.

Ülkede 304 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315’inin iyileştiği açıklandı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10 ve düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

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