  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Avustralyalı bilim insanları: Parazit öldürücü tablet Ivermectin Covid 19'u 48 saatte yok ediyor

» »
Avustralyalı bilim insanları: Parazit öldürücü tablet Ivermectin Covid 19'u 48 saatte yok ediyor
Avustralyalı bilim insanları: Parazit öldürücü tablet Ivermectin Covid 19'u 48 saatte yok ediyor

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Covid 19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de onayını alan Ivermectin, daha önce AIDS, dengue ateşi ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.

Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.

Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid 19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor." diye konuştu.

Doktor Wagstaff: Ivermectin etkili ancak koronavirüse karşı aşı bulmak şart

Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Covid 19'a karşı aşının bulunması gerekiyor." diye de sözlerine ekledi.

Monash Üniversitesi'nde koronavirüse karşı etkili olabilecek bir ilacın bulunması içinse klinik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversitenin çalışmalarını Peter Doherty Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü ifade edildi.

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 5 Nisan 2020 itibariyle 1.2 milyonu aşkın kişi enfekte olurken, 66 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yüzde 21 öldürme oranına sahip salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının kesin sonuç vermesi için en az 12 ila 18 süre gerekiyor.

Ivermectin nedir? Hangi hastalıklar için kullanılıyor?

İvermektin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı04 Nisan 2020 Cumartesi 20:32
  • Dr. Zafer Erdoğmuş: KKTC vatandaşı ilk vaka taburcu!04 Nisan 2020 Cumartesi 18:25
  • Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 öneri04 Nisan 2020 Cumartesi 16:19
  • Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), giderek daha fazla gencin yeni tip Koronavirüs(Covid-19) sebebiyle ağır hastalık geçirdiği ve hayatını kaybettiği konusunda bir uyarıda bulundu.04 Nisan 2020 Cumartesi 15:40
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Giderek daha fazla genç hastalığı ağır biçimde geçiriyor04 Nisan 2020 Cumartesi 14:59
  • İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye solunum cihazları taşıyan uçağı bloke etti04 Nisan 2020 Cumartesi 14:29
  • Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 58 bini geçti, virüs 1 milyon 119 binden fazla kişiye bulaştı04 Nisan 2020 Cumartesi 14:09
  • Koronavirüs kilo sorunu olan insanları daha fazla mı etkiliyor?04 Nisan 2020 Cumartesi 14:08
  • Rusya’da vaka sayısı 582 kişi artarak 4731’e ulaştı04 Nisan 2020 Cumartesi 12:31
  • Ekvador’da insanlar ölülerle beraber evlere tıkılıyor04 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti