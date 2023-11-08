  • BIST 7860.88
  • Altın 1789.638
  • Dolar 28.4793
  • Euro 30.5195
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu

» »
Avustralyalı bir çiftçi, bir gölde uğradığı timsah saldırısından, timsahı ısırarak kurtuldu.
Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu

Colin Deveraux, Kuzey Toprakları bölgesinde bir gölün kenarında 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı ve aldığı yaralar nedeniyle bir ay hastanede kaldı.

Ama hayatta kaldığı için şanslıydı ve Deveraux bunun "timsahı gözünden ısırması" sayesinde olduğunu söylüyor.

Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti.

Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".

Deveraux ardından koşarak arabasına doğru kaçtığını, timsahın kendisini dört metre kadar takip ettikten sonra durduğunu söyledi.

Daha sonra aracındaki havlu ve iplerin yardımıyla kanayan bacağına turnike yaptığını ve kardeşinin onu 130 km uzaklıktaki Royal Darwin Hastanesi'ne götürdüğünü anlattı.

Deveraux şanslı olduğunu kabul ediyor; "Beni başka bir yerimden ısırmış olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi".

Çiftçi olay sayesinde "gözünün açıldığını", bundan sonra bataklık ve göl kenarlarında eskisi gibi dolaşamayacağını söyledi.

Timsahlar, Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde önemli bir yere sahip.

Dünyada yabandaki en büyük timsah popülasyonu bu bölgede bulunuyor ve yasayla korunuyorlar.

Sayılarının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tatlı su timsahları daha küçük ve daha az agresifken, tuzlu su timsahları 6 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu timsahlar balık, kuş, yaban domuzu, kaplumbağa ve büyükbaş hayvanlarla besleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • California’daki ‘tarihi’ çıplaklar kampı satılığa çıkıyor01 Kasım 2023 Çarşamba 21:14
  • Bilim insanları uyardı: İnsanlık ‘kırmızı alarm’ veriyor01 Kasım 2023 Çarşamba 20:33
  • Kompost nedir ve nasıl yapılır? Kompost yönetimi hakkında her şey!01 Kasım 2023 Çarşamba 19:34
  • Ormanlar atmosferdeki karbon emisyonunu azaltıyor01 Kasım 2023 Çarşamba 18:37
  • Araştırma: Samanyolu’nda yıldız çarpışması Dünya’yı yaşanmaz hale getirebilir29 Ekim 2023 Pazar 19:57
  • UBP “kansere göğüs gerelim” yürüyüşü düzenliyor27 Ekim 2023 Cuma 15:14
  • Meritta’dan Cumhuriyetin 100. Yılında 100. Salım etkinliği24 Ekim 2023 Salı 10:03
  • Araştırma: Ses kaydıyla 10 saniyede diyabet tanısı konulabiliyor21 Ekim 2023 Cumartesi 20:21
  • Kars kaz eti tescillendi20 Ekim 2023 Cuma 19:00
  • Bitkilerin böcekler hakkında birbirleriyle 'konuştuğu' ortaya çıktı19 Ekim 2023 Perşembe 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti