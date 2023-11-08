Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu

Avustralyalı bir çiftçi, bir gölde uğradığı timsah saldırısından, timsahı ısırarak kurtuldu.

Colin Deveraux, Kuzey Toprakları bölgesinde bir gölün kenarında 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı ve aldığı yaralar nedeniyle bir ay hastanede kaldı.

Ama hayatta kaldığı için şanslıydı ve Deveraux bunun "timsahı gözünden ısırması" sayesinde olduğunu söylüyor.

Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti.

Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".