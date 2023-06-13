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Avusturya’da kamyon kasasından onlarca düzensiz göçmen çıktı

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Avusturya'da bir kamyon kasasında 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Avusturya’da kamyon kasasından onlarca düzensiz göçmen çıktı

Avusturya’da bir kamyonun kasasında 3’ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Aşağı Avusturya Polis Sözcüsü Stefan Loidl, basına yaptığı açıklamada, dün başkent Viyana’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Böheimkirchen kasabası yakınlarında otobanda bir kamyonun kasasında 53 düzensiz göçmenin yakalandığını, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını söyledi.

Loidl, aracın evrakından şüphelenen polisin kamyonun kasasını kontrol etmesi sonucunda, 8’i kadın, 3’ü çocuk 53 Suriyeli düzensiz göçmenin fark edildiğini ifade etti. Yakalanan göçmenlerin iltica başvurusunda bulunduğunu aktaran Loidl, kamyon şoförünün gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. 

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