  • BIST 123.556
  • Altın 296,316
  • Dolar 5,9372
  • Euro 6,5829
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Ayak mantarına ne iyi gelir?

» »
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarı birçok kişinin muzdarip olduğu yaşam kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlık. Ayak mantarından hekiminizin verdiği ilaçların yanında doğal yöntemlerle de kurtulabilirsiniz. Ayak mantarının nedenleri ve mantarı geçirecek doğal yöntemleri derledik. İşte ayak mantarını giderecek doğal yöntemler!

Ayak mantarının nedenleri

Ayağınızın çok terlemesi
Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek
Islak zemine ayak basmak
Halka açık spor merkezlerini kullanmak
Kalabalık havuz kullanımı
Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak
Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Ayak mantarı bulaşıcı mıdır?

Ayak mantarı hızlı bir şekilde bir ayaktan diğer ayağa ya da kişiden kişiye çok kısa sürede bulaşır. Hızlı bulaşması aile bireyleri arasında görülme olasılığını arttırır. Özellikle güzellik salonu, spor salonu, plaj, havuz, cami, yatılı okul gibi ortak alanların paylaşıldığı yerlerde görülür. Ayrıca ortak kullanılan ayakkabı, çorap, terlik, havlu gibi ürünler de ayak mantarının kolaylıkla bulaşmasını sağlar. Bu sebeple sağlık açısından ayak mantarı enfeksiyonuna yakalanmamak için başkasına ait kişisel eşyaları kullanmamakta fayda var.

Ayakta mantarını önlemek için ne yapılabilir?

Ayaklarınızı her gün yıkayın
Çoraplarınızı her gün değiştirin
Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin
Ortak kullanılan ıslak zeminlere çıplak ayakla basmayın
Aile bireylerinizle ortak terlik ve havlu gibi kişisel eşya kullanmayın
Ayaklarınızı banyo yaştıktan sonra havlu veya saç kurutma makinesiyle iyice kurutun
Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin
Kendinize ait pedikür seti kullanın

Elma sirkesi

Elma sirkesi asidik içeriği bakterileri öldürür. Bir kabın içerisine biraz su ve 1 fincan elma sirkesi ekleyip karıştırın ayaklarınızı bu suyun içerisinde bir süre bekletin.
Ayrıca elma sirkesini bir pamuğa döküp mantarlı bölgeye direk uygulayabilirsiniz. 1 saat kadar bekletip normal su ile durulayın.

Pirinç unu ve elma sirkesi

Pirinç unu anti fungal özelliklere sahip olduğu için ayak mantarı tedavisinde etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Biraz pirinç unu ile elma sirkesi hamur kıvamına gelinceye dek karıştırın daha sonra tırnaklara uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın. 2 hafta boyunca düzenli uygulayın.

Karbonat

Ayak mantarı için etkili özelliklere sahip karbonat içerdiği enzimler ile cilt yapısını besler ve yumuşatır. Yarım fincan suyun içerisine biraz karbonat ekleyip karıştırın. Mantarlı alana uygulayıp 10 dakika bekletin daha sonra ılık su ile durulayın. Her gün düzenli olarak yapmalısınız.

Kekik yağı ve zeytinyağı

Ağrı giderici, anti bakteriyel, anti viral, antiseptik, anti fungal ve anti paraziter özelliklere sahip olan kekik yağını ayak mantarı tedavisinde uygulayabilirsiniz.
Birkaç damla kekik yağı ile biraz zeytinyağı karıştırın. Karışımı etkilenen alanlara uygulayın ve 1 saat bekletildikten sonra alan su ile durulayın.

Ağız gargarası ve beyaz sirke

Ağız gargarası anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özelliklere sahiptir. Beyaz sirke ve ağız gargarasını karıştırın elde edilen karışımı pamuk yardımıyla parmaklarınıza uygulayın yarım saat kadar bekletip ılık suyla durulayın. Etkili bir sonuç almak için haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Sarımsak ve zeytinyağı

Sarımsak antibiyotik özelliğinin yanı sıra anti bakteriyel özellikte içerir. Zeytinyağı içerisinde doğranmış sarımsak ekleyip kaynatın. Kaynayan karışımı süzün ve soğuması bekleyin. Soğuyan yağı pamuk yardımıyla mantarlı alana uygulayın bir süre sonra durulayın. Her gün düzenli olarak yapın.

Limon ve zeytinyağı

Limon suyu ve zeytinyağı karışımı ayak mantarı için farklı bir çözüm yoludur. Eşit miktarda limon suyu ile zeytinyağı karıştırın ve elde edilen karışımı tırnaklara pamuk yardımı ile uygulayın. Karışımı tırnaklarda bir süre beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Lavanta yağı ve çay ağacı yağı

Antiseptik özellikler içeren lavanta yağı mantar tedavisinde kullanılabilir, mantarın yayılmasını engeller ve etkilerini azaltır.

5 damla lavanta yağı ve 5 damla çay ağacı yağını karıştırıp bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın yaklaşık 10 dakika kadar bekletip ılık su ile durulayın. Günde 3 kez yapabilirsiniz.

Portakal yağı ve üzüm çekirdeği yağı

Hassas cilde sahip olanlar için üzüm çekirdeği yağı ile portakal yağı karıştırılarak kullanılabilir. Günde 2 ya da 3 kez uygulayın ve ılık su ile durulayın.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaciğer yağlanmasını önlemek için bunları yapın!20 Ocak 2020 Pazartesi 23:29
  • Grip aşısı ne zaman kadar yaptırılabilir?20 Ocak 2020 Pazartesi 22:50
  • Tırnak mantarı neden olur? Tırnak mantarı tedavisi nasıl olur?20 Ocak 2020 Pazartesi 22:32
  • Çin'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında neler biliniyor?20 Ocak 2020 Pazartesi 15:42
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda bir kalp, iki de böbrek nakli yapıldı: “Hastaların genel durumu iyi”20 Ocak 2020 Pazartesi 14:48
  • Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu20 Ocak 2020 Pazartesi 10:00
  • Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 09:00
  • Az yaşanan cinsellik kadınlarda menapoza yol açıyor!19 Ocak 2020 Pazar 22:54
  • Farkında olmadan yaptığımız zararlı alışkanlıklar neler?19 Ocak 2020 Pazar 22:34
  • Araştırma: Çin’deki yeni virüs 1700 kişiye bulaşmış olabilir19 Ocak 2020 Pazar 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti