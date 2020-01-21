Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarı birçok kişinin muzdarip olduğu yaşam kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlık. Ayak mantarından hekiminizin verdiği ilaçların yanında doğal yöntemlerle de kurtulabilirsiniz. Ayak mantarının nedenleri ve mantarı geçirecek doğal yöntemleri derledik. İşte ayak mantarını giderecek doğal yöntemler!

Ayak mantarının nedenleri

Ayağınızın çok terlemesi

Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek

Islak zemine ayak basmak

Halka açık spor merkezlerini kullanmak

Kalabalık havuz kullanımı

Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak

Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Ayak mantarı bulaşıcı mıdır?

Ayak mantarı hızlı bir şekilde bir ayaktan diğer ayağa ya da kişiden kişiye çok kısa sürede bulaşır. Hızlı bulaşması aile bireyleri arasında görülme olasılığını arttırır. Özellikle güzellik salonu, spor salonu, plaj, havuz, cami, yatılı okul gibi ortak alanların paylaşıldığı yerlerde görülür. Ayrıca ortak kullanılan ayakkabı, çorap, terlik, havlu gibi ürünler de ayak mantarının kolaylıkla bulaşmasını sağlar. Bu sebeple sağlık açısından ayak mantarı enfeksiyonuna yakalanmamak için başkasına ait kişisel eşyaları kullanmamakta fayda var.

Ayakta mantarını önlemek için ne yapılabilir?

Ayaklarınızı her gün yıkayın

Çoraplarınızı her gün değiştirin

Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin

Ortak kullanılan ıslak zeminlere çıplak ayakla basmayın

Aile bireylerinizle ortak terlik ve havlu gibi kişisel eşya kullanmayın

Ayaklarınızı banyo yaştıktan sonra havlu veya saç kurutma makinesiyle iyice kurutun

Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin

Kendinize ait pedikür seti kullanın

Elma sirkesi

Elma sirkesi asidik içeriği bakterileri öldürür. Bir kabın içerisine biraz su ve 1 fincan elma sirkesi ekleyip karıştırın ayaklarınızı bu suyun içerisinde bir süre bekletin.

Ayrıca elma sirkesini bir pamuğa döküp mantarlı bölgeye direk uygulayabilirsiniz. 1 saat kadar bekletip normal su ile durulayın.

Pirinç unu ve elma sirkesi

Pirinç unu anti fungal özelliklere sahip olduğu için ayak mantarı tedavisinde etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Biraz pirinç unu ile elma sirkesi hamur kıvamına gelinceye dek karıştırın daha sonra tırnaklara uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın. 2 hafta boyunca düzenli uygulayın.

Karbonat

Ayak mantarı için etkili özelliklere sahip karbonat içerdiği enzimler ile cilt yapısını besler ve yumuşatır. Yarım fincan suyun içerisine biraz karbonat ekleyip karıştırın. Mantarlı alana uygulayıp 10 dakika bekletin daha sonra ılık su ile durulayın. Her gün düzenli olarak yapmalısınız.

Kekik yağı ve zeytinyağı

Ağrı giderici, anti bakteriyel, anti viral, antiseptik, anti fungal ve anti paraziter özelliklere sahip olan kekik yağını ayak mantarı tedavisinde uygulayabilirsiniz.

Birkaç damla kekik yağı ile biraz zeytinyağı karıştırın. Karışımı etkilenen alanlara uygulayın ve 1 saat bekletildikten sonra alan su ile durulayın.

Ağız gargarası ve beyaz sirke

Ağız gargarası anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özelliklere sahiptir. Beyaz sirke ve ağız gargarasını karıştırın elde edilen karışımı pamuk yardımıyla parmaklarınıza uygulayın yarım saat kadar bekletip ılık suyla durulayın. Etkili bir sonuç almak için haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Sarımsak ve zeytinyağı

Sarımsak antibiyotik özelliğinin yanı sıra anti bakteriyel özellikte içerir. Zeytinyağı içerisinde doğranmış sarımsak ekleyip kaynatın. Kaynayan karışımı süzün ve soğuması bekleyin. Soğuyan yağı pamuk yardımıyla mantarlı alana uygulayın bir süre sonra durulayın. Her gün düzenli olarak yapın.

Limon ve zeytinyağı

Limon suyu ve zeytinyağı karışımı ayak mantarı için farklı bir çözüm yoludur. Eşit miktarda limon suyu ile zeytinyağı karıştırın ve elde edilen karışımı tırnaklara pamuk yardımı ile uygulayın. Karışımı tırnaklarda bir süre beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Lavanta yağı ve çay ağacı yağı

Antiseptik özellikler içeren lavanta yağı mantar tedavisinde kullanılabilir, mantarın yayılmasını engeller ve etkilerini azaltır.

5 damla lavanta yağı ve 5 damla çay ağacı yağını karıştırıp bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın yaklaşık 10 dakika kadar bekletip ılık su ile durulayın. Günde 3 kez yapabilirsiniz.

Portakal yağı ve üzüm çekirdeği yağı

Hassas cilde sahip olanlar için üzüm çekirdeği yağı ile portakal yağı karıştırılarak kullanılabilir. Günde 2 ya da 3 kez uygulayın ve ılık su ile durulayın.