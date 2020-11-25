Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’ni kabul etti. Başkan İsmail Arter’in Orhan Hasanoğlu başkanlığındaki heyetle görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Azerbaycan Kıbrıs dostluk Cemiyeti’nin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu, Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri takip ettiklerini, olumsuz durumlara üzüldüklerini ifade ederek, Azerbaycan halkını başka bir ülkenin insanı gibi görmediklerini, öğrencilik yıllarından beri Azerbaycanlılar’ı tanımış olmanın verdiği yakınlıktan dolayı her zaman kendisini Azerbaycan halkına yakın hissettiğini söyledi. Başkan İsmail Arter, Covid döneminde bir de savaş koşullarını yaşamanın zorluğunu herkesin bildiğini, işgal edilen yerlerin verilmesi, ateşkes olmasının kendilerini mutlu eden olumlu gelişmeler olduğunu ancak savaşın olumsuz neticelerini oradaki insanların yaşadığını söyledi. Başkan Arter, Türkiye’nin Azerbaycan’a büyük desteğinin kendilerini mutlu ettiğini, büyük devletlerin desteğiyle zorlukların aşılabileceğini söyledi. Başkan İsmail Arter, Azerbaycan ile iyi ilişkileri geliştirmek istediklerini, Azerbaycan’dan gelenlerin yabancı bir ülkede gurbette çalışır gibi hissetmemeleri için çalıştıklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin Bakü ile kardeş şehir olmasının daha önce gündemlerine geldiğini bu dönemde bu ilişkilerin ilerletilmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti olarak üyelerinin çoğunluğunun eğitim alanında olduğunu, KKTC’de 40’a yakın akademisyenin olduğunu, 100’den fazla Azerbaycanlı ailenin yaşadığını, 300’e yakın öğrencinin olduğunu, küçük çaplı yatırımcıların da olduğu bilgisini verdi. Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den itibaren yaşadıkları sıcak çatışmalar olduğunu, TC’nin büyük katkılarıyla Dağlık Karabağ’da ülkelerinin ordusunun zafere ulaştığını, düşman işgalindeki yerlerin boşaltıldığını ifade eden Hasanoğlu, bölgede 30 yıllık bir işgalden söz edildiğini söyledi. Hasanoğlu, Azerbaycan’nın Dağlık Karabağ’da gördüğü zararın 60 Milyar dolar olduğunu bu rakamın 150 milyar doları bulacağını, bu konuda Ermenistan’a tazminat davası açacaklarını söyledi. KKTC’de yaşayan Azerbaycanlılar’ın haklarını duyurmaya çalıştıklarını, kültürel aktiviteler yaptıklarını, soydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Hasanoğlu, Kıbrıs’ta bulundukları sürece kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı kendilerini Azerbaycan’da gibi hissettiklerini, Kıbrıs halkına kendilerine verdiği destekten dolayı şükranlarını ilettiğini söyledi. Azerbaycan devletinin KKTC’yi devlet olarak tanımasının Dağlık Karabağ sorunun çözümünden sonra mümkün olacağını, sorunun çözümüne az kaldığını ifade eden Hasanoğlu, Ermenilerin işgal ettiği bölgede cumhuriyet kurduklarını, KKTC’yi tanımaları halinde orada kurulan devleti tanımakla ilgili kendilerine tehdit yapıldığını söyledi. Hasanoğlu, Gazimağusa’da bir caddeye Karabağ isminin verilmesi taleplerini de dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Başkan İsmail Arter’e Azerbaycan ile ilgili kitaplar ve plaket takdim ederken, Başkan İsmail Arter de Hasanoğlu’na eski Kıbrıs kapısı motifli tablo verdi.