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Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu

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Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.
Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu

Milli Meclisin olağan genel kurul toplantısında görüşülen, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu" kurulması karar taslağı, ilk oylamada kabul edildi.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı seçilen milletvekili Cavanşir Feyziyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkati çeken Feyziyev, "Küreselleşme sürecinden maksimum düzeyde yararlanmak ve Türk medeniyetinin geleceğini, dünya düzenindeki yerini ve rolünü güvence altına almak için modern Türk devletleri arasındaki entegrasyon süreçleri zorunlu hale gelmiştir. KKTC ile Azerbaycan arasında parlamentolar düzeyinde yakın işbirliği temellerinin atılması, Türk soylu devletlerin entegrasyon sürecinin en başarılı adımlarından biridir. Böylesine sorumlu bir iş birliği sürecine başkan seçilmek benim için büyük bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızla birlikte Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN TEŞEKKÜR

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasına sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulması münasebetiyle ‘Türk Dünyası bizim ailemizdir, Türk Dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz’ diyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclisi Başkanı Sabiha Gafarova’ya ve tüm milletvekillerine çok teşekkür ediyorum.”

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