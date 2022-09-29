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Azerbaycan’dan Ermenistan’a tepki

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Paşinyan tarafından sosyal medya üzerinden dün yapılan ‘Azerbaycan’ın saldırısı sonucu 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği ve Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına saldırdığına’ dair açıklamaya Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi.
Azerbaycan’dan Ermenistan’a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti;

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, 28 Eylül 2022’de Azerbaycan tarafının ateşkes rejimini ihlal ettiği şeklindeki asılsız iddiası, aynı zamanda bu ülkenin Başbakanının sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan’a yönelik sahte suçlamaları açıkça Ermenistan'ın bölgedeki durumu gerginleştirmeyi amaçladığını göstermektedir. 28 Eylül günü saat 18.00 sularında Ermeni silahlı kuvvetleri birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametindeki birliklerine ateş açması sonucu, bir Azerbaycan askeri ağır yaralanmıştır. Böylece Ermeni tarafının ateşkesi ihlal ederek yaptığı provokasyona karşın Azerbaycan ordusu eşdeğer önlemler almıştır. Ermeni tarafının artık ‘gelenek' haline gelmiş provokasyonlarının, üst düzey görüşme arifesinde kasıtlı olarak gerçekleştiğine şüphe yoktur.”

Açıklamada “Ermenistan yönetimi, bölgedeki durumu gerginleştirmemeli, müzakere sürecine şartlar koşmamalı, uluslararası toplumu suçlama deneyimine son vermeli ve müzakere masasına oturmalıdır” ifadeleri yer aldı.

PAŞİNYAN’IN AÇIKLAMALARI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün sosyal medyadan iki ayrı açıklama yaparak Azerbaycan tarafının saldırdığını ve 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlamıştı.

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