Baf Havaalanı'nda gümrüğe bildirilmemiş 400 bin Euro tespit edildi

Fileleftheros gazetesi, Viyana’dan Baf Havaalanı’na dün gelen bir yolcunun valizinin iç bölmelerinde gizlenmiş 400 bin Euro tespit edildiği yazdı.
Habere göre söz konusu şahıs tutuklanırken, paraya ise el konuldu.
Fileleftheros gazetesi, Viyana’dan Baf Havaalanı’na dün gelen bir yolcunun valizinin iç bölmelerinde gizlenmiş 400 bin Euro tespit edildiği yazdı.
Habere göre söz konusu şahıs tutuklanırken, paraya ise el konuldu.
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