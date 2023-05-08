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Baf Havaalanı'nda gümrüğe bildirilmemiş 400 bin Euro tespit edildi

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Viyana’dan Baf Havaalanı'na gelen uçaktaki bir yolcunun valizinde, Güney Kıbrıs havaalanlarında bugüne kadar tespit edilen en yüksek gümrüğe bildirilmemiş para miktarı ele geçirildi.
Baf Havaalanı'nda gümrüğe bildirilmemiş 400 bin Euro tespit edildi

Fileleftheros gazetesi, Viyana’dan Baf Havaalanı’na dün gelen bir yolcunun valizinin iç bölmelerinde gizlenmiş 400 bin Euro tespit edildiği yazdı.

Habere göre söz konusu şahıs tutuklanırken, paraya ise el konuldu.

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