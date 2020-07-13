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BAF İle Mısır Arasında Deniz ve Hava Bağlantısı Üzerinde Duruluyor

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BAF İle Mısır Arasında Deniz ve Hava Bağlantısı Üzerinde Duruluyor
BAF İle Mısır Arasında Deniz ve Hava Bağlantısı Üzerinde Duruluyor

 Baf ile Mısır arasında deniz bağlantısının sağlanması ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Mısır-Kıbrıs İle İlgili Yol Açılıyor” başlıklı haberinde, ön hazırlık şeklinde masaya yatırılan Baf ile Mısır arasındaki deniz bağlantısının sağlanması ihtimalinin hâlâ daha “hipnotik evrede” olduğunu yazdı.

Baf yerel makamlarının, devletin ilgili birimlerinin,  2021 yılında ileriye götürülmesi için bu konuyla meşgul olup olmayacağını görmeyi beklediğini yazan gazete, pandemi öncesinde yapılan temaslarda konuya olumlu yaklaşıldığını da anımsattı.

Gazete ayrıca  koronavirüsün yol açtığı ekonomik sonuçlar nedeniyle konunun bu yıl ileriye götürülmesine zor gözüyle bakıldığını belirtti.

Gazete, Baf ile Mısır arasında hava bağlantısının sağlanmasına ilişkin görüşmelerin de iyi bir düzeyde olduğunu ve bunun daha kolay olarak addedildiğini yazdı.

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