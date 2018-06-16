Bafra'da iş kazası, bir ağır yaralı

Bafra’da bir otel inşaatında çalışan 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir, 4.20 metre yükseklikten parke zemine düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Mağusa’dan Lefkoşa’ya kaldırılan Kızıldemir, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “16.6.2018 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Bafra'da Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam etmekte olan Concorde isimli otelde, taşeron bir firmada çalışan İsmail Kızıldemir (E-52), konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan İsmail Kızıldemir kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne buradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.