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Bafra'da park halindeki araçta yangın çıktı

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Bafra'da, Salih Şimşek kullanımındaki EY 173 plakalı aracı arazi içerisine park ettiği sırada elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Bafra'da park halindeki araçta yangın çıktı

Bafra'da saat 18.00 raddelerinde, Ağıllar bölgesinde, Salih Şimşek kullanımındaki EY 173 plakalı aracı arazi içerisine park ettiği sırada elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın arkasında takılı bulunan trollinin ise her iki lastiği tamamen yandı.

Yangının araziye sirayet etmesi sonucu ise yaklaşık 5 dönümlük orman arazisinde bulunan 14 zeytin ağacı kısmen, 2 zeytin ağacı tamamen yine aynı arazide bulunan 4  harnup ağacı kısmen, 1 harnup ağacı ise tamamen yandı.

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