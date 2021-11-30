Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i Eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı Konseyi Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i “iki devletli” çözüme karşı çıktığı için eleştirdi.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “İki devletliğe karşı çıkmasını İttifakımız şiddetle protesto etmektedir” dedi.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hakka sahip olduğunu belirten Işık, Anastasiadis’e “Türk Halkının sahip olduğu en temel insan hakkı ve uluslararası hukukun kaynağı olan egemenlik ve bağımsızlık hakkını tanıması” çağrısında bulundu.