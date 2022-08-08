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Bağımsızlık İttifakı: Erenköy Direnişi Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda umut ışığı oldu

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Kıbrıs Türklerinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT), 5-10 Ağustos 1964 tarihleri arasında Kıbrıs Rumlarının saldırılarına karşı kahramanca karşı koymalarının tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçtiğini, Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol,
Bağımsızlık İttifakı: Erenköy Direnişi Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda umut ışığı oldu

kurtuluşunda ise umut ışığı olarak Kıbrıslı Türklere azim ve güç kattığını, tarihe bir zafer günü olarak geçtiğini vurguladı.

Bağımsızlık İttifakı, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayılmadığı mesajda, direnişin yol açtığı Kıbrıs Türk halkının meşru bağımsız devletinin varlığını kutlayarak, Şanlı Erenköy Direnişi’nde canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet dilendi.

Mesajda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “AB’nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul etmeme politikasının Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerinde en az Kıbrıslı Rumları kadar ortaklık ve egemen devlet hakkına sahip olma hakkını ortadan kaldıramayacağını” vurguladığı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Türkiye’ye, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de provokasyon suçlamalarında bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Kıbrıslı Rumlarının silah zoru ile 58 yıldır gasp etmekte oldukları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni eşit ortaklık hakkına sahip olan Kıbrıs Türklerine devredilmesi için ittifakımız çağrı yapmaktadır.

Kıbrıs Türkünün “Devlet İlanı ve İradesinden” ve BM Annan Planını reddetmesinden sonra Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’ın hükümeti ve hükümranı olmayacağını kabul etmek zorunda olduğunu İttifakımız BM ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i önemle uyarmaktadır.”

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