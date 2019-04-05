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Bağımsızlık Yolu, devlet hastanelerinde ücret alınmasını eleştirdi

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Bağımsızlık Yolu, devlet hastanelerde bazı hizmetler karşılığında ücret alınmasına son verilmesi çağrısında bulundu.
Bağımsızlık Yolu, devlet hastanelerinde ücret alınmasını eleştirdi

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bağımsızlık Yolu olarak hükümete ücretsiz sağlık hizmetinin halkın anayasal bir hakkı olduğunu hatırlatır ve zorunlu bağış adı altında bu hakkın geriletilmesinin karşısında olduğumuzu vurgularız. Hükümeti, ücretsiz olması gereken sağlık hizmetinin, bağış, katkı, fon adı altında çeşitli şekillerde ücretlendirilmesine derhal son vermeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, devlet hastanelerinde bazı hizmetler karşılığında talep edilen ücretlere de zam geldiği kaydedildi.

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