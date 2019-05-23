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Bağımsızlık Yolu: Gelen giden tüm hükümetler aynı olacak, farkı devrimci muhalefet yaratacak!

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Bağımsızlı Yolu gündemdeki hükümet tartışmalarına dair bir basın açıklaması yayımladı.
Bağımsızlık Yolu: Gelen giden tüm hükümetler aynı olacak, farkı devrimci muhalefet yaratacak!

Bağımsızlık Yolu yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 

Partimiz Bağımsızlık Yolu, UBP-HP hükümetinin kurulması ile kamuoyunda tartıştırılmaya çalışılan konular içerisinde gözden kaçırılmak istenen iki nokta olduğunu gözlemlemektedir.


Gözden kaçırılmak istenen konuların birincisi geçmiş hükümet döneminin değerlendirilmesi ihtiyacıdır. Dörtlü koalisyonun bugün hükümet dışında kalmış üç ortağı; seçim vaatleri, hükümet programı ve hükümet dönemindeki icraatları konusunda herhangi bir özeleştiri vermek niyetinde görünmüyorlar. Oysa daha 16 ay önce büyük beklentiler yaratmaya çalışarak davullar ve zurnalar eşliğinde hükümet kuran kendileriydi. Şimdi geçmiş koalisyon hükümeti tam bir fiyasko ile sonuçlanmışken; 16 ay önce nerede hata yaptıklarını, hangi beklentilerinin yanlış çıktığını ve hedeflerine ulaşamamalarının nedenlerini halka açıklamak sorumlulukları vardır.


Dörtlü koalisyon, özel sektör emekçilerinin hayatını kolaylaştıracak hiçbir somut icraat ortaya koyamamışken, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, trafik terörü aksamadan devam etmişken; kriz koşullarında halka zam sermayedarlara teşvik politikası uygulanmışken; CTP-TDP ve DP yetkililerinden eski ortaklarını eleştirmekten daha ciddi şeyleri duymak halkımızın hakkıdır. Özellikle 16 ay önce koalisyon kurulurken yapılacağı vaat edilen; garabet Seçim Yasası’nın değiştirilmemiş olması, istisnai vatandaşlık uygulamasının kaldırılmasına yönelik yasal adımların atılmamış olması CTP, TDP ve DP’nin kendi boyunlarında asılı duran bir utançtır. Bu utancı HP’ye yönelik hiçbir suçlayıcı tavırla gizlemeleri mümkün değildir.

Bu noktada partimiz Bağımsızlık Yolu’nun en yetkili organı olan Parti Meclisi’mizin dörtlü koalisyon kurulur kurulmaz, yukarda ifade edilen acil görevleri hatırlattığını ve koalisyonun kısa süreli olacağının bilinciyle hareket edilmesi gerektiği konusunda uyardığını vurgulamak gerekiyor. O gün, koalisyonlarının yıllarca süreceği hayali ile söylenenleri kulak arkası edenlerin, bugün halkın karşısına çıkıp göz yaşı dökmesi sahtekarlıktan başka bir anlam ifade etmez.


Eski hükümet yeni muhalefet partilerinin gözden kaçırmak istediği bir diğer nokta da; yukarda ifade edilen halkın acil talepleri konusunda yeni hükümetin de en az eski hükümet kadar umut vadetmiyor oluşudur. Yeni hükümetin asgari ücretin artmasını bekleyen, sigorta yatırımı, yıllık ücretli izin, gününde ödenecek maaş beklentisindeki emekçilere, her gün cinayete ve şiddete maruz kalan kadınlara, eğitim ve sağlık hakkı gasp edilen halka verecek hiçbir şeyi yoktur. Yeni hükümetin seçim yasasında veya vatandaşlık ile ilgili uygulamalarda eski hükümetten farklı bir icraat hedefi dahi mevcut değildir. Kısacası halkı ilgilendiren hiçbir konuda eski hükümet ile yeni hükümet arasında ayrım gözetmek mümkün değildir.

 

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