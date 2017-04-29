Bağımsızlık Yolu’nun 1 Mayıs Çağrısı

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs için çağrıda bulundu...

“GÜN GELİR, GÜN GELİR ZORBALAR KALMAZ GİDER”

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs çağrısında; özel sektörde insanlık onuruna yakışmayan muamelelere, kadına yönelik şiddet olgusunun varlığına, son yıllarda artan çocuklara yönelik istismara, yaşam alanları talan edilerek varoluş koşulları ortadan kaldırılan sokak hayvanlarına, doğanın sistematik olarak talan edilmesine, devletin eğitim ve sağlıktan elini çekmesine ve müzakerelerin sınıfsal yanı ağır basan bir barış mücadelesine dönüşmediğine vurgu yaptı.

“KIBRISLI TÜRK HALKI DEVRİMCİ BİR ALTERNATİFE SAHİPTİR"

TC’de Tayyip Erdoğan rejiminin her geçen gün daha otokratik bir diktatörlük biçimi almasının çemberi giderek daralttığının ve onun yavrusu kktc’de ise, bakanların altındaki Mercedeslerin ve giydikleri takımların fiyatının arttığının, hukuksuzluk, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin doruğa çıktığının; okula giden çocuklar iş kamyonlarının altında can verdiğinin altı çizilerek, tüm bu koşullara rağmen Kıbrıslı Türk halkının alternatifsiz ve çaresiz olmadığı; kurulu ilişkilerin rehavet veren mayhoşluğunu reddeden, genç, dinamik ve hepsinden önemlisi sınıfsal mücadelenin yaratıcı gücünden beslenen devrimci bir alternatife sahip olduğu belirtildi.

"BAĞIMSIZLIK YOLU KORTEJİNDE BULUŞALIM, 1 MAYIS’TA ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZİ BÜYÜTELİM"

Ayrıca açıklamanın sonunda, “Bağımsız, birleşik, halkları kardeş bir Kıbrıs için, alın terinin hakkını adilce aldığı, sendikalı ve sosyal güvenceli bir yaşam için; kadına, çocuğa, doğaya yönelik şiddetin son bulduğu huzurlu bir gelecek için 1 Mayıs’ta örgütlü mücadelemizi büyütelim” denilerek Bağımsızlık Yolu kortejine çağrıda bulunuldu.