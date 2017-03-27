“Bahara Merhaba Kampı” Karaağaç’ta gerçekleşti

Zirve İzcilik Derneği (ZİDER) ve Beş Parmak İzcilik Derneği (BESDER), iki derneğin Karaağaç köyündeki tesislerinde 100 izci ve liderleri ile birlikte “Bahara Merhaba Kampı” gerçekleştirdi.

ZİDER Başkanı Hakan İnce tarafından yapılan açıklamada, izcilerin kampta kurulan istasyonlarda tesis yapma, izci düğümleri, arazide iz bulma (teknik izci işaretleri), izcilik şarkıları (bağarışlar, marşlar, alkışlar), bayrak devir teslim, bayrak töreni, ateş gecesi etkinliği gibi birçok faaliyeti yaptıkları belirtildi.

ZİDER ve BESDER’in yeni dernekler yasasına göre kurulan iki kardeş dernek olarak dayanışma içinde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden İnce, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a kamp süresince kendilerine sağladıkları imkan ve destekten dolayı teşekkür etti.

Bu arada ZİDER Başkanı Hakan İnce ve BESDER Başkanı Doğuş Saadetoğulları, 21-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye İzcilik Federasyonu’nun düzenlediği Çanakkale Milli Bilinç Kamp’ına 100 izci ve liderleri ile birlikte katılacaklarını açıkladılar. İnce ve Saadetoğulları, faaliyetlerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını, tüm ada gençliğini kapsayan projeler üstünde çalışmaları olduğunu da bildirdiler.