Baharda hangi cilt sorunları görülür?

Baharla birlikte sıcak hava, güneş ve çevresel alerjenler bazı cilt hastalıklarını tetikliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, baharda alerjik rinit (saman nezlesi) ve astımı olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, bu hastalıkları ve tedavi yollarını şöyle anlattı:

KURDEŞEN

Toplumda yaygın görülen kurdeşen (ürtiker) polen artışına ve hava değişimine, duygu-durum değişikliklerine bağlı olarak baharda karşımıza sıkça çıkar. Kurdeşen deride kabarıklık, kızarıklık, şiddetli kaşıntılar hatta bazen beraberinde göz kapağı ve dudaklarda şişliklerle kendini gösterir. Döküntüler bir günden uzun sürmez ve vücudun başka yerlerinde tekrarlar. Bu döküntüleri özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde görmekteyiz. Tedavide kullanılan standart ilaçlar antihistaminlerdir. Doktor önerisiyle kullanılması gereken bu ilaçlar kaşınmayı, şişmeyi ve diğer alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Çok ciddi vakalarda kortikosteroidler ve yeni geliştirilen ilaçlar önerilebilir.

EGZAMA

Baharda atopik egzama, alerjik rinit ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik deri hastalıklarının gelişme riski artar. Bahar ayları egzaması olan kişiler için zor geçebilir. Bu sorun birçok etkenle tetiklenebilir. İrritan maddeler, ter, stres ve alerji bu sebeplerden bazılarıdır. Bu kişilerin bahar mevsiminde daha dikkatli olması gerekir. Önlemler arasında polenlerden, alerjik olan besinlerden, nesnelerden, ev tozundan ve stresten mümkün olduğunca uzak durmak sayılabilir. Egzamanın tedavisi alt türüne göre farklılık gösterse de genellikle nemlendiriciler, kortizon içeren krem ve losyonlar, antihistaminik ilaçlar (kaşıntıyı azaltan alerji hapları) kullanılır. Şiddetli egzama tedavisinde ise bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar önerilebilir.

MANTAR

Bulaşıcı bir deri enfeksiyonu olan ve yaygın görülen mantar, vücuda giren organizmaların yerleştiği bölgelerde sulu veya kuru deri, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde görülür. Mantarlara bağlı deri hastalıkları sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla oluştuğundan kişisel temizliğe özen göstermek, pamuklu giysileri tercih etmek ve hasta kişilerle temastan kaçınmak gerekir.

BÖCEK ISIRIĞI

Baharla beraber çiçek ve bitki sayında artış görülmekte ve bu durum böcek popülasyonunda artışa sebep olmaktadır. Son yıllarda sivrisinek ısırıkları çok ciddi reaksiyonlara neden olmakta, bu yüzden elden geldiğince uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler tercih edilmelidir. Sinek kovucu spreyler de koruyucu olarak kullanılabilir. Sinek ısırığına bağlı vücutta gelişen reaksiyonlarda dermatologlara başvurmak gerektiği unutulmamalıdır.

GÜNEŞ MARUZİYETİ

Güneş ışınları derimiz için bambaşka bir sorun sayılabilir. Güneşe maruz kalan bölgelerde deri döküntüleri oluşur, koyu lekeler ortaya çıkar. Güneş yanıkları uzun vadede derinin kötü huylu tümörlerinin görülmesine neden olabilir. Ayrıca bazı deri hastalıkları güneşe maruz kalmakla daha da şiddetlenebilir. Güneş alerjisi yine bahar ve yaz aylarında artış göstermektedir. Özellikle güneş hassasiyeti olan kişilerde ve bazı ilaçlara bağlı bu reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle baharla birlikte daha yoğun ve güçlü güneş ışınlarına maruz kalmamak için korunma önlemlerine dikkat edilmelidir.

TER BEZLERİ TIKANIKLIĞI

İsilik, bahar ve yaz aylarında, derimiz için bir başka problemdir. Ter bezlerinin tıkanmasına bağlı oluşan bu deri lezyonlarını en aza indirgemek için terlemeyi minimalize etmeliyiz. Pamuktan yapılmış hafif ve daha ferah elbiseler giymek, sık sık ılık veya soğuk duş almak gibi önlemler ile deriyi serin tutmak isilik gelişimini önleyebilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Bugünlerde ortaya çıkan deri reaksiyonları tadınızı kaçırsa da birçoğu ciddi bir hastalık olmayıp birkaç gün/haftada kendiliğinden geçer. Eğer şikayetleriniz uzun sürerse veya kötüye giderse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurun.