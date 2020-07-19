Bahçeli, Ayasofya silüetinden yüzük yaptırdı

MHP açıklaması şöyle: “24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya’nın silüetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.”

Bahçeli’nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Cami’nin ‘hayırlara vesile olması’ temennisinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bahçeli’nin, Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz’daki açılışına katılması bekleniyor.

Bahçeli, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması tartışmaları sırasında, “Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan sesi yükselecektir” demişti.

Bahçeli, Ayasofya’nın yeniden ibate açılması kararını eleştiren yazar Orhan Pamuk’u da hedef almış, “Bir yazar müsveddesinin, ‘Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir’ ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır” demişti.