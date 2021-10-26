Bakan Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konferansına Katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul’da 25-27 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen konferansa gözlemci statüsünde katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, konferans sırasında Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de biraraya geldi. Pakdemirli ile görüş alışverişinde bulunan Bakan Çavuşoğlu’nun temasları devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu’na temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci eşlik ediyor.

Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, konferansta üst düzey bürokratların yer aldığı toplantılara, gözlemci üye statüsünde katılımda bulundu.

Konferansın bu yılki teması, “İİT üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlamak için gıda sistemlerinin iyileştirilmesi “olarak belirlendi.

Konferansta İİT üye ülkelerinin, teşkilat organlarının ve ortak kurumların uzun dönemli vizyonlarını tartışması, bu tartışmalardan sürdürülebilir sonuçların ve çözümlerin ortaya çıkması ve 2016 yılında 13’üncü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İİT- 2025 Eylem Programı’nın hedeflerinin uygulanması amaçlanıyor.