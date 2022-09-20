Bakan Oğuz, KTSO Yetkililerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Toplantıda Kıbrıs Türk Sanayi Odası adına yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Ruso, Sercan Görgüner Bahçeci ve Mustafa Betmezoğlu, Hellim Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk, Dış ilişkiler personellerinden Gizem Alışkan ve Melis Özkara, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

Toplantıda hellim tescili ile ilgili yürütülen çalışmalar ve gelinen süreç ele alındı. Ayrıca Cuma günü ara bölgede ilk defa yapılacak iki toplumlu hellim çalışma grubu toplantı öncesi değerlendirmede bulundu.