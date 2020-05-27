Bakan Pilli: "Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 42 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 42 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, hastane polikliniklerine giden vakalara yapıldığını belirtti.

27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı; 42. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı; yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı; yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı; yok. Yapılan toplam test sayısı; 31 bin 162. Toplam vaka sayısı; 108. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı; 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı; yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı; 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı; yok.