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Bakan Pilli: "Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok"

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli: "Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin,  hastane  polikliniklerine giden vakalara yapıldığını belirtti.  

27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı; 42. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı; yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı; yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı; yok. Yapılan toplam test sayısı; 31 bin 162. Toplam vaka sayısı; 108. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı; 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı; yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı; 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı; yok.

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