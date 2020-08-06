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SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi"

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Bakan Pilli: "Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi"
Bakan Pilli: "Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

6 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 993    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 77.968

Toplam Vaka Sayısı- 163 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 135  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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