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SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

Bakan Pilli:5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli:5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105 Bugün saptanan

 Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar –

  Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

 Yerel vakalar – 5

 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 14

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 211.602

Toplam Vaka Sayısı- 899

 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 830

 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20

  Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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