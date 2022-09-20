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Bakanlar Kurulu 21 kişiye vatandaşlık verdi

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Bakanlar Kurulu, 21 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu 21 kişiye vatandaşlık verdi

Bakanlar Kurulu, 21 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Nabzeya Dubovik, Alisa Bubovik, Abdulvahit Yükselen, Natalia Mikhaylova, Aslan Salman, Cristina Anghelici, Çiğdem Ay, Çağla Biga, Sibel Şahin, Adil Akbaş, Hüseyin Şahin, Dinara Charyyeva, Ayşe Nur Şinik, Batıkan Akbaba, Zeki Öğdü, Rabia Binnur Karasaç, Arda Kaya, Bünyamin Çalışkan, Lilian Ciubeica, Eda Gülsüm Karasaç, Alina Adamova.

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