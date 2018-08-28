Bakanlar Kurulu EK-Mesailer konusunda geri adım atmadı! Sendikalar ne yapacak?

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi .Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu az önce sona erdi.

Başbakan Tufan Erhürman basın açıklaması yapıyor...

Ek Mesai kararnamesinde geri adım yok:

“Düzenleme 4 ay için” “Ek mesai düzenlemesini bayramdan önce yaptık, 4 ayda tasarruf miktarı hedefimiz 20 milyon TL’dir. Sendikalarımız bayramdan önce yaptığımız toplantıda, sendikalarımız en az bunun yarısı kadar tasarrufun sağlanacağı bir öneri yapılacağı söylendi. Biz de bunu görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Maalesef bu konuda bir uzlaşma noktası yakalayamadık. Bu düzenleme bayramdan önce yürürlüğe girdiği şekilde yürürlüktedir. Düzenleme 4 ay için öngörülen bir düzenlemedir.”

-Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekili Tahsisatlarında yapılan düzenleme ile 6 ay süre ile yapılacak kesinti de başlıyor