Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıkladı

Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor

-Hane halkı yardım kalemi durduruldu.

-Pile'de yaşayan vatandaşlarımız için Akdoğan'daki servisimizden yararlanabilecekler

-İngiliz üs yetkilileri ile degörüştük ve kararı da ürettik

Akdoğan'da bulunan Sağlık Merkezi Pile'deki vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak... İlgili bölgedeki İngiliz Üs yetkilileriyle görüşüldü,gerekli ayarlama yapılıyor. Gerekli telefon numaraları paylaşılacak.

-Pile'de yaşayan ihtiyaçlı olan vatandaşlar için gıda yardım paketi hazırlanacak aynı şey içme suyu için de yapılacak

-Gıda yardım paketleri ile ilgili olarak Pile köyü muhtrarı ile istişare ,içinde adım atacağız.

-Basında spekülatif haberler üzerine Polis Mensubunun testi negatiftir. PGM Genel Müdürü Bakanlar Kurulu toplantına katıldı.

Polis mensubuna yapılan test negatif çıkmıştır.Polis mensubu arkadaşlarımızın daha tedbirli olabilmesi için tedbirler alıyoruz. Maske eldiven gibi ihtiyaçları ele almak için bakanlar kuruluna Polis genel Müdürü davet edildi, kendisiyle istişare yaptık bu konulardaki ihtiyaçlar karşılanacak.

-Sağlık Bakanlığı kendi Bakanlığı bünyesinde aldıkları kararları Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı

-Sağlık Bakanlığının sağlık alanında aldıkları kararları İlerleyen saatlerde Bakanlık açıklayacak

- Test Sonuçları pozitif çıkanların aileleri taramaya aldık.

-Herkes sorumlu davranmalı

Herkesin bu salgın konusunda bireysel sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Sorumlu davranılmalıdır bu şaka değildir.Mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

-Merkezi, karantina merkezleri oluşturduk. Kimse bu noktalarla ilgili olarak ayrıcalık içerisine girmesin.

Merkezi karantina noktaları oluşturuldu...Bu kolay bir süreç değildir. kimse bu konuda farklı bir muamele beklemesin. Kolay birr durum değildir bu süreçte lüksümüzden feda etmemiz gerekecek. ''Beni şuradan şuraya alın yada gelecek kişiyi şuraya yerleştirebilir miyiz'' yaklaşımı olamaz

Bundan sonrası çok daha önemlidir. Her birimizin alacağı tedbirlerdir.

Almış olduğumuz tedbirlerin etkilerini görmeye başladık. gün geçtikçe daha bir biz bizeyiz, bundan sonrası daha kritik