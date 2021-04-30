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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Toplantı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 16.40’da başladı.

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