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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
30.04.2021 17:08
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı.
Toplantı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 16.40’da başladı.
Etiketler:
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Kıbrıs
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