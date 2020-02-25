Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaptığı haftalık olağan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaptığı haftalık olağan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapılmadı.
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