 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.885
  • Altın 146,630
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9232
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Balıkçılara Sosyal Sigorta prim desteği

» »
Balıkçılara Sosyal Sigorta prim desteği
Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla balıkçılara yıllık yüzde 50’yi geçmeyecek şekilde Sosyal Sigorta prim desteği ödemesi yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1975 Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası kapsamına giren küçük balıkçı gemileri siciline  kayıtlı gemi sahibi mesleki balıkçılara, Bakanlık tarafından yıllık %50 oranını geçmeyecek  Sosyal Sigorta prim desteği ödemesi yapılacak.

Başvuru esnasında kimlik kartı fotokopisi, Balıkçı Gemileri Kayıt Belgesi fotokopisi, banka cüzdanı  fotokopisi, sigorta primleri bordrosu ve prim tahsilât makbuzu aranacak.

Söz konusu prim desteğinden yararlanmak isteyen balıkçıların sosyal güvenlikle ilgili kayıtlarının yapılması ve yatırımlarının yatırılmasının  zorunlu olduğu ve Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü'ne (kazalar da dahil) başvurmaları gerektiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Saner, Alo 183 hattına dikkat çekti25 Nisan 2017 Salı 13:31
  • “Çocuklardan Bayram Konseri” gerçekleşti25 Nisan 2017 Salı 12:23
  • Azınlık hükümetinden sınavsız, münhalsiz 26 istihdam! İşte tam liste...25 Nisan 2017 Salı 12:11
  • Altıok: "Siyaset sözleşme bitse de AKSA'dan vageçemez"25 Nisan 2017 Salı 11:42
  • Rum basınının iddiası: Türkiye'den 2 yeni "Navtex"25 Nisan 2017 Salı 11:31
  • Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü tutuklandı25 Nisan 2017 Salı 11:12
  • Siber: “Uluslararası Bisiklet Turu organizasyonu tüm toplumu gururlandırdı”25 Nisan 2017 Salı 10:10
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!25 Nisan 2017 Salı 09:12
  • Girne'de kadına şiddet!24 Nisan 2017 Pazartesi 17:54
  • Sucuoğlu: ”hiçbir doktora mecburi hizmet konusunda istisna gösterilemez”24 Nisan 2017 Pazartesi 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti