  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

» »
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü.
Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da termometre 42 dereceyi gösterirken, başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı.

Ülkede sıcak havalar nedeniyle kırmızı uyarı verilirken, uzmanlar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kadın sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirirken şehirde dereceler 40'a ulaştı.

Niş kentinde hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, aşırı sıcakların devam edeceği belirtildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da termometre 40 dereceyi gösterdi, sokaklar tenhalaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gutteres’ten iklim değişikliği çıkışı: ‘Toplu intihar olur’18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:17
  • Evde bakılabilecek kaktüsler14 Temmuz 2022 Perşembe 09:17
  • Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi12 Temmuz 2022 Salı 21:39
  • Belediye başkanı çalışanlara emir verdi: Gülümseyin12 Temmuz 2022 Salı 20:46
  • İspanya’da 1.4 milyon yaşında bir çene kemiği bulundu10 Temmuz 2022 Pazar 12:53
  • Tüm insanlık aynı anda gündüzü yaşayacak!08 Temmuz 2022 Cuma 10:34
  • Güneş sisteminin sırları: Dokuzuncu gezegen varsa, neden hala bulunamadı?07 Temmuz 2022 Perşembe 10:48
  • İklim değişikliği: Kum bataryaları yeşil enerjinin büyük sorununa çözüm olabilir mi?06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:44
  • Geleceğin tatilleri sınır tanımıyor… Ay’da tatil planları başladı bile03 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Avrupa Uzay Ajansı: "2021 QM1" Dünya'ya çarpmayacak02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti