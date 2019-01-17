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Bangkok'da hava kirliliğine ilginç çözüm

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Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Bangkok'ta yüz maskesi stokları tükenince vatandaşlar kendilerini korumak için ilginç bir yöntem buldu. Bangkoklular iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.
Bangkok'da hava kirliliğine ilginç çözüm

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği yıllardır şehirde yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, toz, kir, is ve dumandan oluşan kirlilikten korunmak için dışarı çıktıklarında yüz maskesi kullanıyorlar.

 

Ancak ülkedeki marketlerin yüz maskesi stokları tükenince, Bangkoklular ilginç bir yönteme başvurdu ve iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

Kafalarına geçirdikleri iç çamaşırlarıyla sokağa çıkanlar ülkede ilginç görüntüler oluşturdu.

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Ülkede uzun yıllardır hava kirliliği sorunu yaşanırken, hükümet yapay yağmur teknolojisi ile önlem almaya çalışıyor ancak Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın yeterli olmadığını belirtiyor.

Kirlilik Kontrol Dairesi Başkanı Supat Wangwongwatana, geçen yıldan bu yana hava kirliliğinin azalmadığını ve aynı düzeyde devam ettiğini açıkladı.

 

Hava Kirliliği Yönetim Merkezi daha önce metre küp başına normalde 36-56 mikro gram olması gereken toz ve kir miktarının 114-175 mikro grama yükseldiğini belirtmişti.

Chiang Mai University Üniversitesi'nin tıp fakültesinde görevli olan öğretim üyesi Rungsrit Kanjanavanit ise "Yetkililer hala, insanları anında öldürebilecek ve hastalıklara yol açabilecek kirliliğin ciddiyetini farkına varmış değil" dedi.

Kirliliğin, çok sayıda araç egzozu, inşaat alanları ve sokak gıda satıcılarının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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