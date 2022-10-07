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Bankalar DP'ye, orman dairesi YDP'ye geçiyor! İşte detaylar..

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Kriz bitiyor!.. DP ve YDP istediğini aldı
Bankalar DP'ye, orman dairesi YDP'ye geçiyor! İşte detaylar..

Bakanlar Kurulu bugün saat 16.00'da toplanacak. Gündem Kıbrıs'ın kulislerden elde ettiği bilgilere göre, Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankasının DP'ye, Orman Dairesi ise YDP'ye geçmesi bekleniyor...

Hatırlanacağı üzere Başbakan Ünal Üstel ve YDP Genel başkanı Erhan Arıklı dün iki saat süren bir toplantı gerçekleştirmiş ve Arıklı, "İstifa yok. Sorunları çözdük" demişti.

Krizin son bulmasına yönelik taleplerin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceği öğrenildi.

GÜNDEM KIBRIS 

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