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Barçın: Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar gün gibi ortada

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldüğü sırada söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacakların gün gibi ortada olduğunu belirtti.
Barçın: Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar gün gibi ortada

Maliye Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’ın bütçeye ilişkin konuşmasında, bütçedeki yedek ödeneklerin yüzde 2,5’u geçmemesi için hüküm olduğuna işaret ederek, yasaya göre yedek ödenek aktarma türü, tutarı ve dağılımının bakanlık tarafından ilan edildiğini ve bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMDEN SONRA EKONOMİDE YAŞANACAKLARIN GÜN GİBİ ORTADA”

Devrim Barçın, bütçe yasallaşmadan ek bütçe yapma zarureti doğduğunu ifade ederek, “UBP neden bunun oluştuğunu konuşmaktan çekiniyor?” diye sordu. Barçın, Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacakların gün gibi ortada olduğunu belirtti.

Barçın, bütçede KDV iadesi için 3 milyon TL ayrıldığını kaydederek, seçimden bir gün önce KDV iadelerinin ödenmeye başlandığını söyledi. Barçın, Maliye Bakanı’nın bu alanda soruları yanıtlaması gerektiğini vurguladı.

"BRTK'YA AYRILAN BÜTÇE, MAHKEMELERE AYRILAN BÜTÇENİN 3 KATI"

BRTK’ya bütçeden yüzde 1.27’lik pay ayrıldığını ve bu miktarın mahkemelere ayrılan kaynağın 3 katı olduğunu ifade eden Barçın, kuruma istihdam konusuna dur denmesi gerektiğini belirtti.

Din hizmetlerine ayrılan paya da işaret eden Devrim Barçın, Din İşleri Dairesi’nde görev yapanların parasının Vakıflar İdaresi tarafından değil de, kamu maliyesinden ödendiğini ve bu miktarın da 150 milyon TL olduğunu söyledi.

Barçın, Maliye Bakanlığının Vakıflar İdaresi harcamalarını da sorgulaması gerektiğini kaydederek, Vakıflar gerekli ödemeleri yapmazken, İhtiyat Sandığı’na prim yatıranların devlet buraya borcunu ödemediği için piyasadan daha az faiz aldığını belirtti, 

Ülkede kaynak olduğunu ancak ülke kaynaklarının Türk Lirası kullanıldığı için Türkiye Cumhuriyeti’ne kaptırıldığını savunan Barçın, "Bu kaynak Türkiye’de yüzde 8 faizle ev kredi almaya dönebiliyorken, biz elimizdeki kaynaklarla bırakın 2+1’i, 1+1  ev alamayacak pozisyonda yaşam sürüyoruz” dedi.

Barçın, savunma giderleri hakkında da konuşarak, Türkiye’den hibe olarak gelmesi zorunlu olan savunma giderleri gelmediğinde de gider oluştuğunu söyledi. Barçın, savunma giderleri Türkiye’den gelmese de yerel gelirlerle ödendiğini kaydetti.

Devrim Barçın, Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulmadığını, Türkiye’nin de savunma giderlerini buradaki siyaseti dizayn etmek için kullandığını savundu.

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