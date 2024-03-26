Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, çeşitli belediyelerle işbirliği içinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu çerçevede ilk toplantı, Lefke Belediyesi ile iş birliği içerisinde bugün Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, özellikle ekonomik krizin derinleştiği dönemlerde, şiddetin arttığı ve koruma mekanizmalarına erişimin zorlaştığı belirtilerek, kadına yönelik şiddete dair farkındalık eksikliği işaret edildi ve hala pek çok kadının adli yardım hizmetinden haberdar olmadığı tespiti ortaya konuldu. Açıklamada, bu tespitten hareketle, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde bilgilendirici ve güçlendirici toplantılar yapacağı duyuruldu.

Bu çerçevede ilk toplantının Lefke Belediyesi ile işbirliği içerisinde bugün saat 14.00’te Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda, Avukat Sevilay Yıldırımer ve Avukat Aslı Murat’ın katılımıyla yapılacağının kaydedildiği açıklamada, sonraki toplantının ise Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi ile işbirliği içerisinde 2 Nisan Salı günü saat 18.00’de Özle Sosyal Aktivite Merkezi’nde Avukat Deniz Düzgün ve Avukat Melis Türkkal’ın katılımıyla düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 2018 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde ve Aile Yasası kapsamında, şiddete maruz kalan ve ekonomik güçsüzlük içinde olan kadınlara ücretsiz hukuki destek sağladığı, 2011 yılında Meclis’te onaylanan İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde tadil edilen 1/98 Aile Yasasında düzenlenen adli yardım mekanizması çerçevesinde bugüne kadar 305 kadına ücretsiz hukuki destek verdiği de aktarıldı.