  • BIST 8883.05
  • Altın 2264.525
  • Dolar 32.1979
  • Euro 34.9931
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor

» »
Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor
Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, çeşitli belediyelerle işbirliği içinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu çerçevede ilk toplantı, Lefke Belediyesi ile iş birliği içerisinde bugün Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, özellikle ekonomik krizin derinleştiği dönemlerde, şiddetin arttığı ve koruma mekanizmalarına erişimin zorlaştığı belirtilerek, kadına yönelik şiddete dair farkındalık eksikliği işaret edildi ve hala pek çok kadının adli yardım hizmetinden haberdar olmadığı tespiti ortaya konuldu. Açıklamada, bu tespitten hareketle, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde bilgilendirici ve güçlendirici toplantılar yapacağı duyuruldu.

Bu çerçevede ilk toplantının Lefke Belediyesi ile işbirliği içerisinde bugün saat 14.00’te Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda, Avukat Sevilay Yıldırımer ve Avukat Aslı Murat’ın katılımıyla yapılacağının kaydedildiği açıklamada, sonraki toplantının ise Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi ile işbirliği içerisinde 2 Nisan Salı günü saat 18.00’de Özle Sosyal Aktivite Merkezi’nde Avukat Deniz Düzgün ve Avukat Melis Türkkal’ın katılımıyla düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 2018 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde ve Aile Yasası kapsamında, şiddete maruz kalan ve ekonomik güçsüzlük içinde olan kadınlara ücretsiz hukuki destek sağladığı, 2011 yılında Meclis’te onaylanan İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde tadil edilen 1/98 Aile Yasasında düzenlenen adli yardım mekanizması çerçevesinde bugüne kadar 305 kadına ücretsiz hukuki destek verdiği de aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinçyürek Meclis’te açıkladı: Verem vakaları pandemi öncesi seviyede26 Mart 2024 Salı 13:32
  • Bir haftada 3 ölümlü kaza… 3’ü de hayatının baharındaydı!26 Mart 2024 Salı 13:11
  • Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Gazimağusa'da Tutuklama: Takla Atan Araçta Yaralanan Olmadı26 Mart 2024 Salı 12:59
  • Gazimağusa'da Piknik Tüpüyle Çıkan Yangın Korkuttu: İtfaiye Ekipleri Olaya Müdahale Etti26 Mart 2024 Salı 12:49
  • Lapta'da İşletmede Yetkisiz Hava Tüfeği Bulundurulmasıyla İlgili Yasal İşlem Başlatıldı26 Mart 2024 Salı 12:39
  • KKTC'de Sahip Olmadığı İzin İçin Sahte Belge Düzenleyen Şahıs Tutuklandı26 Mart 2024 Salı 12:29
  • Gazimağusa'da Yaşanan Tartışma Sonucu Şiddet Olayı: A.Z., D.D.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti26 Mart 2024 Salı 12:16
  • Hasipoğlu: Rumlar bizimle hiçbir şekilde eşit statüyü kabul etmiyor26 Mart 2024 Salı 12:09
  • Berova: Kan bağışı hayat kurtarır26 Mart 2024 Salı 11:46
  • Hür-İş: Asgari ücretliye otomatik hayat pahalılığı artışı neden verilmiyor?26 Mart 2024 Salı 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti