Barzani'den Kürdistan tehdidi! Maliki başbakan olursa...

Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani, Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıkladı.

Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde, ’Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıklarken, "Maliki Hükümeti’nin yönettiği bir Irak’ın içinde kalmayız" dedi.

Barzani, Londra’da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı.

Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını, şu anki Başbakan Haydar El İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.

KÜRDİSTAN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN EDERİM

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” öne sürerken, "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.

TRUMP'A MESAJ

Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile Irak’taki ’Kürdistan bölgesi’ sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.