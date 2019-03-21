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Başbakan Erhürman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gençlerimizle buluştu

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Başbakan Tufan Erhürman, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Little İtaly isimli işyerinin işbirliğinde düzenlenen "Dükkân sizin çocuklar" isimli etkinlikte özel gençlerimizle bir araya geldi
Başbakan Erhürman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gençlerimizle buluştu

Down Sendromuna farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Down Sendromlu gençler, şefler eşliğinde hazırladıkları pizzaları kendileri servis ederek etkinliğe katılanlarla tek tek ilgilendiler.

Etkinliğe, Başbakan Erhürman’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Etkinliğe ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Erhürman: “Bizi enerji donattılar, iyi ki varlar”

Başbakan Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu olarak çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını söyledi. 

Doğru dürüst işler yapıldığı takdirde onların neler yapabileceklerini ne kadar sıcak olduklarının ve ne kadar bu işlerde ehil olduklarının ortaya çıktığını ifade eden Erhürman, onlarla birlikte olmanın son derece pozitif enerji verdiğini kaydetti. 

Etkinliğe katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, “sevgileriyle bizi enerji donattılar. İyi ki varlar” diye konuşarak sözlerine son verdi. 

Başçeri: “Yanlarında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasının başında böylesi güzel bir etkinliğe kendisini davet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e teşekkür etti.

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