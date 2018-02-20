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Başbakan Erhürman, GKK Komutanı Tuğgeneral Algan ve Volkan’ı kabul etti

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Başbakan Erhürman, GKK Komutanı Tuğgeneral Algan ve Volkan’ı kabul etti
Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ı kabul etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Erhürman’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Algan, Erhürman’a ipek kozasından tablo takdim etti.

ERHÜRMAN: "SUÇLA MÜCADELEDE VERİMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Başbakan Tufan Erhürman da, GKK’nın ülkenin savunması ve kamu düzeninin sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu dönemde çok önemli iş birlikleri yapacaklarına inandığını söyledi.

Son dönemde ülkede suç ve uyuşturucu konusunda sorun yaşandığına işaret eden Erhürman, “Sizin varlığınız bizim için çok önemli” dedi.

Suçla mücadelede konusunda da çok verimli çalışmalar yürüteceklerine inandığını belirten Erhürman, görev süresince de yakın iş birliği içerisinde sürekli görüş alışverişi yapacaklarını vurguladı.

Erhürman, “Birlikte çalışacak olmaktan çok mutluyum” dedi.

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