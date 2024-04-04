Başbakan: Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız

Başbakan Ünal Üstel, “Pahalılık, dünyanın meselesidir. Ancak, dünyanın her yerinde pahalılık olması, bizim ülkemizde de pahalılığı çaresizce kabullenmemize neden olamaz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, “Pahalılık, dünyanın meselesidir. Ancak, dünyanın her yerinde pahalılık olması, bizim ülkemizde de pahalılığı çaresizce kabullenmemize neden olamaz” dedi.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan olarak bu konuda gerekli adımları atmamızın şart olduğunu hem hükümette hem de UBP çatısı altında devamlı gündeme getirdim.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği arasında imzalanan ‘Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü’yle, kuzu başına 800 TL teşvik verilip, kuzu etinin kilosunda tavan fiyatının da 550 TL olarak belirlenmesi bu duyarlılığın ürünüdür.

Kuzey Kıbrıs’ta tüm toplum kesiminden bireylerin ve sektörlerin sorunlarından haberdarız. Hükümet etmek, haberdar olduğunuz sorunlara çare üretmektir.

Halkımızın ciddi bir kesiminin genelde et fiyatlarının yüksekliğinde şikayetçi olduğunu biliyoruz.

Bayrama sayılı günler kala, kuzu eti fiyatında önemli bir indirim sağladığımıza inanıyoruz.

Halkımız, kasabın önünde geçmekten korkmamalıdır.

Bizim insanımız, hassastır. Komşusu mangal yakamıyorsa, kendi de mangal yakmaktan çekinir. Tıpkı komşusu açken, tok yatmaktan rahatsız olduğu gibi…

Kuzu etinde narh uygulamasında dengeleri gözettik. Daha farklı yöntemlerle de ette fiyat indirimi ya da fiyat seçeneği sunabilirdik. Ancak tercihimizin en önemli nedenlerinden biri de hayvancımızın üretimde desteklenmesidir.

Hayat Pahalılığı ödeneğini yılda üç defaya çıkardık. Ancak hayat pahalılığı ödemek, pahalılığını çaresizce kabul etmek değildir. Öncelikle mutfağımızın temel girdilerinde fiyat indirimi ve denetimi hedefimizdir.

Kuzu etinde attığımız adımın, uygulamasını takip ederken, hangi yeni adımları atacağımızı da konuşacağız. Halkımızı, pahalılık canavarına yutturmayacağız.”