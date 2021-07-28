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Başbakan Saner, Manavgat’taki Büyük Yangından Duyduğu Üzüntüyü İfade Etti

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Başbakan Saner, Manavgat’taki Büyük Yangından Duyduğu Üzüntüyü İfade Etti
Başbakan Saner, Manavgat’taki Büyük Yangından Duyduğu Üzüntüyü İfade Etti

Başbakan Ersan Saner, Antalya Manavgat’da çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, “Antalya – Manavgat’ta çıkan büyük orman yangını ve yangında bazı evlerle işyerlerinin büyük zarar görmesi bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullanan Başbakan Saner, yangının bir an önce söndürülmesi yönünde temennisinde bulundu.

“Tüm kardeşlerimize en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz” diyen Saner, KKTC hükümeti ve halkı olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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