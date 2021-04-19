Başbakan Saner:Erteleme tamamen salgın ve Meclis’teki pozitif vakalar nedeniyle

Saner, “ dertlerinin koltuk değil, kovid-19 salgını ile mücadelenin başarı ile tamamlanması, Türkiye ile yakın işbirliği yapılarak ekonomik sıkıntıların aşılması, alt yapının tamamlanarak ülkenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesi olduğunu” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “ dertlerinin koltuk değil, kovid-19 salgını ile mücadelenin başarı ile tamamlanması, Türkiye ile yakın işbirliği yapılarak ekonomik sıkıntıların aşılması, alt yapının tamamlanarak ülkenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesi olduğunu” vurguladı.

Başbakan Saner, “ Meclis’teki 27 milletvekilinin erken seçimin 2022 yılı Nisan ayında yapılması yönünde açık irade koymalarına rağmen, muhalefetteki 23 milletvekilinin kendi istediği tarihi çoğunluktaki milletvekillerine dayatmaya çalışmasının anti demokratik, ülkeye zarar verici bir tutum olduğunu” kaydetti.

Saner, “ muhalefetin ara seçimi ortadan kaldıracak ya da ertelettirecek, mantıklı, makul bir erken seçimi tarihinin belirleneceği hiçbir çalışmaya katı sağlamayacağını ortaya koymakla hata yaptığına işaret etti.

Ersan Saner “ Ulusal Birlik Partisi her zaman seçime en hazır partidir, halkın takdiri ile yine iktidara gelecek güçtedir; Ama şimdi ne ara seçim ne de erken seçim zamandır. Halkın böyle bir gündemi ve beklentisi olmadığı gibi, ülkedeki sosyal ve ekonomik koşullar da buna uygun değildir” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, açıklamasında şunları belirtti:

“ Demokrasiye büyük değer veriyorum; diyalog kültürüne, uzlaşıya, ülke yararına olan asgari müştereklerde birleşmeye açığım ama ne yazık ki muhalefet lideri arkadaşlarımız günlerdir kendileri ile uzlaşmaya çalışmama gereken değeri vermiyor, iyi niyetli önerilerimizi hep reddediyorlar.

Bir kere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir salgın vardır ve bu salgının en etkili olduğu günlerden geçmekteyiz.

Bunun bir neticesi olarak ekonomik sıkıntılarımız da düne göre artmıştır.

Hükümetimiz bir yandan salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için canla başla çalışırken diğer yandan ekonomik sıkıntıların aşılması için Anavatan Türkiye’nin de desteği ile yoğun bir uğraş içindedir.

Hal böyleyken daha 5 ay önce hükümeti kurma görevi bize verildiğinde veya kendileri hükümeti kurma görevini aldıklarında ellerini taşın altına koymaktan, mevcut zor koşullarda halka, ülkeye hizmet vermekten bilerek isteyerek kaçanlar şimdi ayak oyunları ile bizim gerek salgınla mücadele, gerekse ekonomik sıkıntıların aşılması çabalarımıza ara seçim, erken seçim tarihi gibi konularla çelme takmaya çalışıyorlar.

Bir kez daha vurguluyorum: Bizim koltuk derdimiz yoktur.

Hükümet kurulurken erken seçim için Ekim ayını öngörmüştük, ben daha sonra erken seçim çağrısında bulunmuştum ama salgının 2’nci, 3’ncü, hatta 4’ncü dalga olarak devam edeceği o günlerde gündemde değildi.

Bizim bugün için derdimiz koltuk değil, kovid-19 salgını ile mücadelenin başarı ile tamamlanması, Türkiye ile yakın işbirliği yapılarak ekonomik sıkıntıların aşılması, alt yapının tamamlanarak ülkenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesidir.

Salgının geçmesi ile birlikte bunu sağlayacağımızdan da eminiz.

Ara seçim ve erken seçim konusuna gelince; Bugünkü koşullarda ara seçim yapılarak bir milletvekili için 10 milyon TL harcanmasını hiçbir milletvekilimiz istemiyor.

Biz, 27 milletvekili adına 3 Nisan 2022’de erken seçim yapılması yönündeki irademizi ortaya koyduk ki ara seçim yapılmasın.

Muhalefetteki üç parti de salgın devam etmesine rağmen bu yılın Ağustos ayında erken seçim yapılmasını ve ara seçime gidilmemesini istiyor.

Yani, neticede, hem iktidar hem de muhalefetin iradesi ara seçim yapılmaması yönündedir.

Dolayısıyla ara seçim gündemden kalkmış olmalıdır.

Yapılması gereken 27 milletvekilinin iradesinin Meclis’e yansımasına olanak tanımaktır.

Muhalefet bundan kaçarak bir yere varabileceğini sanıyorsa, aldanıyor.

Hükümet ve üç bağımsız milletvekilimizin toplamıyla Meclis’teki 27 milletvekilinin erken seçimin 2022 yılı Nisan ayında yapılması yönünde açık irade koymalarına rağmen, muhalefetteki 23 milletvekilinin kendi istediği tarihi bizlere dayatmaya çalışması anti demokratik, ülkeye zarar verici bir tutumdur.

Bize göre 3 muhalefet partisi ara seçimi ortadan kaldıracak ya da ertelettirecek, mantıklı, makul bir erken seçimi tarihinin belirleneceği hiçbir çalışmaya katı sağlamayacağını ortaya koymakla hata yapıyor.

Kendilerine çağrımız bir an önce akıl, mantık yoluna gelmeleri ve halkın yararına icraatlar yapmamıza, Meclis iradesinin öngördüğü gibi 3 Nisan 2022’de erken seçim yapılmasına katkı sağlamalarıdır.

Vurgulamakta yarar görüyorum ki; Ulusal Birlik Partisi her zaman seçime en hazır partidir, halkın takdiri ile yine iktidara gelecek güçtedir; Ama şimdi ne ara seçim ne de erken seçim zamandır. Halkın böyle bir gündemi ve beklentisi olmadığı gibi, koşullar da buna uygun değildir.

Meclis toplantılarının 29 Nisan’a ertelenmesi ise tamamen salgın ve Meclis’teki pozitif vakalar nedeniyledir.”