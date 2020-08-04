Başbakan Tatar Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, günü birlik ziyaret için bugün Ankara’ya gidiyor.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan Ersin Tatar ,Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya gidiyor.
Ziyarette, Covid- 19 ışığında Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek.
Tatar, Ankara temaslarında ayrıca KKTC’nin Covid-19’la mücadelesi ve açılım süreci ele alınarak Türkiye’nin bu sürece katkıları değerlendirilecek.
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