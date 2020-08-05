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Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)

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Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)

Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı

Tatar'ı UBP'li Bakanlar karşıladı.

 

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