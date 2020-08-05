Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.092
Altın
463,059
Dolar
7,0250
Euro
8,3587
Lefkoşa
37 °C
Mağusa
38 °C
Girne
32 °C
Güzelyurt
32 °C
İskele
38 °C
İstanbul
28 °C
Ankara
34 °C
Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor !
Güney'de 15 yeni vaka
Kıb-Tek’in gecikme zammı indiriminden faydalanmak için son başvuru tarihi 10 Ağustos
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
1220 test, 4 pozitif vaka
Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
Her 40 kişiden 1'inde panik atak görülüyor !
Elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Kantarcı hayatını kaybetti
Anemi Tedavisinde Öncelikle Kansızlığın Nedeni Belirlenmelidir
Narkotikten büyük operasyon!
Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşına hastane bahçesinde pankart açarak evlenme teklifi etti
Erdoğan-Tatar görüşmesi sona erdi
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor
Konya il sağlık müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
1220 test, 4 pozitif vaka
Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor
Kıb-Tek’in gecikme zammı indiriminden faydalanmak için son başvuru tarihi 10 Ağustos
Erdoğan-Tatar görüşmesi sona erdi
İŞAD, Mustafa Hacı Ali’ye onursal üyelik şilti takdim etti
Başbakan Tatar, KKTC’ye dönüyor
TikTok: Bir sosyal medya devinin hikâyesi
Erhürman’a İskele ve Karpaz’da yoğun ilgi
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Tatar'ı kabul etti
Güneşin Etkisinin Daha Yoğun Hissedildiği Günler Başladı
Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli
Arıklı: “3'lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya kondu; çatı aday konusu gündemden çıktı"
Ataoğlu: “Yeni bir hükümet oluşturmak gibi bir şey söz konusu değil”
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
05.08.2020 18:56
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı
Tatar'ı UBP'li Bakanlar karşıladı.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
En iyi 10 Selçuk Erdem Karikatürü
Kıbrıs’ın Hayalet Şehri Kapalı Maraş’ın 23 Fotoğrafta Hikayesi
Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları
Johnny Depp,Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit etti
Diğer Haberler
Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor
Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor
Kıb-Tek’in gecikme zammı indiriminden faydalanmak için son başvuru tarihi 10 Ağustos
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) gecikme zammı indiriminden yararlanmak isteyenler 10 Ağustos’a kadar Kıb-Tek bölge amirliklerine başvuru yapmalı.
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
1220 test, 4 pozitif vaka
Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
Elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Kantarcı hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Kantarcı hayatını kaybetti
Narkotikten büyük operasyon!
05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:55
İŞAD, Mustafa Hacı Ali’ye onursal üyelik şilti takdim etti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:11
Başbakan Tatar, KKTC’ye dönüyor
05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:06
Denktaş: “Türkiye’nin Cenevre sonrası Kıbrıs politikası ile mutabıkım”
05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:56
KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri değişti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:54
Bir anlık sinir başına iş açtı
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:49
Zaroğlu: ‘’HP insanların duyguları ile oynuyor’’
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:43
BKP: “Yaşananlar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok daha çirkin tablolarla karşılaşacağımızın habercisidir”
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Lübnan’a taziye mesajı
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:39
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Tatar'ı kabul etti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:30
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
İŞİN ÖZETİ
Ayşegül Garabli
AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN !!!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Arif Alasya
BİR OLMAK BİRLİK OLMAK
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Fırat Borak
Karpaz’da Corona Günleri
Erkut YILMABAŞAR
Meclis neden toplanmıyor? Muhalefet ne yapıyor?
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
19:01 -
Saner: UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istiyor
19:01 -
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor !
19:00 -
Güney'de 15 yeni vaka
18:59 -
Kıb-Tek’in gecikme zammı indiriminden faydalanmak için son başvuru tarihi 10 Ağustos
18:56 -
Başbakan Tatar yurda döndü... Ercan'da açıklama yaptı (VİDEO)
18:42 -
1220 test, 4 pozitif vaka
18:39 -
Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
18:32 -
Her 40 kişiden 1'inde panik atak görülüyor !
18:16 -
Elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Kantarcı hayatını kaybetti
18:09 -
Anemi Tedavisinde Öncelikle Kansızlığın Nedeni Belirlenmelidir
17:55 -
Narkotikten büyük operasyon!
17:45 -
Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşına hastane bahçesinde pankart açarak evlenme teklifi etti
17:37 -
Erdoğan-Tatar görüşmesi sona erdi
17:31 -
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor
17:16 -
Konya il sağlık müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
FOTO GALERİ
En iyi 10 Selçuk Erdem Karikatürü
Kıbrıs’ın Hayalet Şehri Kapalı Maraş’ın 23 Fotoğrafta Hikayesi
Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları
Johnny Depp,Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit etti
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Önce darp ettiler, sonra kaçırdılar
Arıklı Ankara’da hükümet ve seçim görüşüldüğünü açıkladı
Zorla adam kaçırma, darp ve hırsızlık
Dr. Gürkut: “Artık yerel vakalarımız var ama tedbirlere uyan yok”
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.