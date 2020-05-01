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Başbakan Tatar'dan pembe tablo: "Ekonomi yeniden canlanacak"

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Başbakan Ersin Tatar, ekonominin yeniden canlanacağına, Kıbrıs Türk Halkı’nın Covid-19’la mücadeleyi kazandığı gibi ekonomik sıkıntıları aşma mücadelesini de kazanacağına yürekten inandığını söyledi.
Başbakan Tatar'dan pembe tablo: "Ekonomi yeniden canlanacak"

Ersin Tatar, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yine Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu da vurguladı ve “kaynak akışı 2019 yılında oldu ve 750 milyon TL geldi. 2020 de olacak. Biraz zaman alabilir ama önemli değil, çünkü biz işin nereye gideceğini biliyoruz” dedi.

KKTC CAZİBE MERKEZİ OLUYOR

Başbakan Tatar, katıldığı programda soruları yanıtladı.

Başbakan, bir soru üzerine şunları söyledi:
“Covid-19’la mücadele süreci iyi gitti, başarı dolayısı ile bir olumlu algı ortaya çıktı. KKTC’ye güvenen ve destekleyenler, buradaki başarıya destek koymalı diye düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkı bunu hak ediyor.
Bu sınavı geçen bir halk kendi ekonomik yapısını düzenleyecektir.
Bence sağlıktaki bu yaşananların da etkisiyle KKTC biz cazibe merkezi haline gelecektir. Çünkü burası temiz, sağlık sorunlarının çok alt seviyede olduğu bir adadır.
Bunlar KKTC’yi rakiplerimize karşı cazip hale getirmektedir.
Umutla geleceğe bakmak lazım. Belki 1 ay- 3 ay sıkıntı fedakârlık yapmaya devam edeceğiz ama bu işten sıyırıp kurtulacağız. Gelecekte daha da iyi duruma gelmek için bu mücadeleyi vermek durumundayız.

SAĞLIK FONU VAR

Başbakan Ersin Tatar, sağlığa önem vermenin değerinin artmasıyla bir sağlık vergisi getirmeyi ya da sağlık fonu oluşturmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir başka soru üzerine de, “sağlık fonu var, fonda para da var. 30 milyon TL de kaynak yaratıldı. Şu anda bütçe açığı var. Bütçe açıklarını çözdükten sonra para aktarması da yapacağız” dedi

ÖZEL SEKTÖRE 90 MİLYON AKTARILIYOR

Ersin Tatar, halkın yoksullaşmaması için neler yapıldığının sorulması üzerine de şöyle konuştu:

“Bizim ortaya koyduğumuz paket program Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Bu ülkede 38 bin sigorta emeklisi var, kimsenin maaşına dokunulmadı. Devletten emekli olan 15 bin kişi. Onların maaşlarında kesinti yapıldı. Devlette çalışan 18 bin üzerinde insan var, 8500 TL’ye kadar kesinti yapıldı. 80 bin kişiye devlet maaş öder. Bunlar makul kesinti yapılarak maaşlarını alıyorlar.
Esas sıkıntı özel sektördedir. Devlet oraya da 90 milyon TL para aktarıyor.
Mayıs ayında bazı iş yerleri açılacağı için bu miktar azalacak.
Ama durum yine de değerlendirilecek.

İşveren de elini taşın altına koyacak ve sorunları birlik içinde aşacağız. Bu dönem fedakârlık yapma dönemidir. İşverene yanınızda çalışan insanları işten çıkarmayın, devlet de destek verecek. Hepimiz aynı gemideyiz.
2-3 ay içinde kapılar açılmaya başlayacak. Turizm hareketlenmeye başlayacak. Yabancılara satılan konutlarda artış olacaktır. KKTC’nin olumlu algısı bunu etkileyecektir.”

GÜNEY’DE ÇALIŞANLARLA İLGİLİ GİRİŞİM YAPILDI.

“ Güney Kıbrıs’ta çalışan çalışanların durumları ne olacak” şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar, “ bu insanların sigortalı olduğunu dolayısı ile maaşları almaları gerektiğini, bunun için girişimde bulunduklarını” söyledi.

TÜRKİYE’NİN KATKISI DEVAM EDECEK

Başbakan Tatar “ Türkiye’den neden para gelmiyor?” şeklindeki bir soru üzerine ise şöyle dedi:

“Türkiye ile bizim ilişkilerimiz hep çok iyi oldu. Özellikle benim hükümetim döneminde her türlü alanda ilişkilerimizi geliştirmeye devam ettik. Hükümet olduktan sonra diğer hükümetin imzalayamadığı protokolü imzaladık. Türkiye Anamur su temin projesinin arızanın giderilmesi için bu sıkışık dönemde bile ihaleye çıktı. Haziran ayına kadar suyun tekrar KKTC’ye akacağı talimatı verildi.

Önceden başlatılan görüşmeler bu süreçte de devam etmiş ve başlatılan heyetler arası görüşmeler tamamlanmış durumdadır.

Türkiye bu görüşmeleri ve kararları ilgili bakanlarla gözden geçiriyor.
Kaynak akışı 2019 yılında oldu ve 750 milyon TL geldi.
2020 de olacak. Biraz zaman alabilir ama önemli değil, çünkü biz işin nereye gideceğini biliyoruz.
Önemli olan bir desteğin var olması, bunu ifade etmeleridir. önemlidir.

MAVDUAT FAZİLERİNİN DURUMU

Ersin Tatar “vatandaş özel bankaya gittim mevduatın faizini istedim alamadım” diyor. Böyle bir uygulama var mı?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken de, “ Ben böyle bir şeyi kabul etmem. Doğru olmaz. Doğruysa benim bilgime gelsin. Vatandaşın mevduatının faizini zamanı geldiğinde alma hakkı var” diye konuştu.

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