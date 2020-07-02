Başbakan Tatar:Elimizden geleni en iyi şekilde yaptık ve yapıyoruz

Esnaf, Zanaatkar ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate alması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Esnaf, Zanaatkar ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate alması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Eylemciler, bugün Girne’den Lefkoşa’ya, Başbakanlık önüne yürüdü.

Eylem sırasında Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu bir grup eylemciyle görüştü.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlıktan ayrılışı sırasında eylemcilere seslenerek, esnafın sıkıntılarıyla ilgili görüşmelerin Başbakanlık bürokratlarıyla görüşülmeye devam edileceğini söyledi.

Tatar, normalleşme sürecine girildiğine işaret ederek, “elimizden geleni en iyi şekilde yaptık ve yapıyoruz. Görüşmeler devam edecek” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise 3 haftadır devam eden eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. İlk kez esnafın bir birlik oluşturduğunu ifade eden Tulga, tüm katılımcılara teşekkür etti.